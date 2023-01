PASSAU. Bei einer Schleierfahndungskontrolle stießen Grenzpolizisten auf versteckte Betäubungsmittel. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Am Donnerstag führte die Grenzpolizeiinspektion Passau Schleierfahndungskontrollen auf der A3 bei Passau durch. Um 08:45 Uhr wurde ein VW Polo, der mit drei Personen besetzt war, aus dem fließenden Verkehr gezogen und kontrolliert. Ein Mitfahrer hatte eine geringe Menge Methamphetamin in seiner Hosentasche. Bei weiteren Durchsuchungen kam noch mehr Methamphetamin und eine geringe Menge Haschisch zum Vorschein. Im Kofferraum unter Kleidungsstücken versteckt entdeckten die Fahnder schließlich noch mehr als ein halbes Kilo Haschisch. Zudem befand sich eine Schreckschusswaffe im Fahrzeug. Die drei Fahrzeuginsassen, zwei Männer und eine Frau im Alter von 23-25 Jahren, wurden vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Die drei Tatverdächtigen haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz und wurden am Freitag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Passau vorgeführt. Gegen alle drei Tatverdächtige wurde Haftbefehl erlassen.

Veröffentlicht am 27.01.2023, 15:00 Uhr