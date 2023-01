PRETZEN Am Abend des 26.01.2023 geriet ein Mehrfamilienhaus in Pretzen, Landkreis Erding, in Brand. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die Kriminalpolizei Erding führt die Ermittlungen zur Brandursache.

Um kurz nach 22 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über ein Feuer in der Pappelstraße ein. Beim Eintreffen der Rettungs- und Einsatzkräfte hatten die insgesamt elf Bewohner des Hauses bereits eigenständig das Gebäude verlassen. Die Flammen des nach aktuellem Kenntnisstand von einem Balkon im ersten Obergeschoss ausgehenden Feuers hatten zu diesem Zeitpunkt bereits auf das Wohnzimmer sowie die darüberliegende Dachterrasse und den Dachstuhl übergegriffen. Den alarmierten Kräften der Feuerwehr gelang es, das Feuer schnell einzudämmen und letztendlich zu löschen. Dennoch entstand Sachschaden von mindestens 50.000 Euro.

Eine 31-jährige Bewohnerin und ein 29-jähriger Bewohner erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Kriminalpolizei Erding führt die Ermittlungen zur bisher ungeklärten Brandursache. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich bisher nicht.