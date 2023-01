Im Rahmen eines kleinen Festaktes wurden heute Vormittag die beiden neuen Leiter der Polizei- und Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt begrüßt und im Barocksaal des Stadtmuseums feierlich in ihre Ämter eingeführt. Zahlreiche Ehrengäste aus dem Kreise der Politik, der Polizei, der Justiz, der Feuerwehr, der Rettungs- und Hilfsorganisationen, der Institutionen und Behörden waren gekommen, dem Festakt beizuwohnen und die neuen Leiter willkommen zu heißen.

Staatssekretär Roland Weigert und Oberbürgermeister Dr. Christian Scharpf betonten in ihren Grußworten, welch einen wichtigen Beitrag die Polizei in unserer Gesellschaft leiste, um hier sicher leben zu können. Die Polizei stelle als ausführendes Organ einen fundamentalen Eckpfeiler für unsere Innere Sicherheit dar, so die Festredner.

So lag es dem Polizeipräsidenten ganz besonders am Herzen, Schlüsselpositionen mit Wunschkandidaten zu besetzen. „Für mich persönlich gingen zum Jahreswechsel 2023 alle personellen Umgestaltungsziele in Erfüllung!“, betonte Polizeipräsident Gietl in seiner Festrede.

Dabei gab er fortfahrend den Ehrengästen Einblicke in das von ihm so betitelte Ingolstädter Personalkarussell. „Einen guten Fang“, habe er mit Polizeidirektor Tobias Uschold gemacht, der mit Wirkung vom 01.01.2023 die Leitung der Polizeiinspektion Ingolstadt übernahm. Dem führungserfahrenen 43-Jährigen eilt ein hervorragender Ruf voraus. Bereits als Hundertschaftsführer beim Unterstützungskommando (USK) der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Nürnberg war er immer wieder in Ingolstadt im Einsatz und unterstützte bei Fußballeinsätzen, die als Hochrisikospiele eingestuft waren. Vielleicht hatte er ja schon damals hier „seine neue Dienststelle“ entdeckt, wer weiß? Nun wechselte der gebürtige Marktredwitzer nach 25-jähriger Bereitschaftspolizeizugehörigkeit zum Polizeipräsidium Oberbayern Nord und übernahm, als Nachfolger Peter Heigls, die Leitung der Großstadtinspektion. Polizeipräsident Günther Gietl begrüßte den Neuen, aber nicht Fremden, herzlichst.

Auch bei der Kriminalpolizei Ingolstadt gab es eine Veränderung. So wechselte der ehemalige Leiter der Kriminalpolizei, Leitender Kriminaldirektor Bernd Dominik, nach vier Jahren zurück ins Polizeipräsidium Oberbayern Nord, also wieder eine Etage höher im Backsteingebäude an der Esplanade. Er wurde neuer Leiter des Sachgebiets Verbrechensbekämpfung und „ist somit oberster Verbrechensbekämpfer im nordoberbayerischen Raum“, so Gietl.

Damit konnte Kriminaldirektor Markus Binninger, der zuvor im Polizeipräsidium Oberbayern Nord das Sachgebiet E1 für Organisation und Dienstbetrieb leitete, nach einer bayernweiten Ausschreibung neuer Chef der Kriminalpolizei Ingolstadt werden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ist die personalstärkste Kriminalpolizei im Präsidialbereich und betreut neben der kreisfreien Stadt Ingolstadt auch die Bewohner der angrenzenden Landkreise Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen an der Ilm.

Polizeidirektor Klaus Hofbeck wird mit Wirkung zum 1. Februar 2023 die Leitung der frei gewordenen Stelle beim Sachgebiet E 1 übernehmen und ist damit künftig für die Organisation und den Dienstbetrieb von 32 Polizeidienststellen im Präsidialbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord verantwortlich.

Polizeipräsident Gietl zeigte sich erfreut und überzeugt, damit alle neu zu besetzenden Ämter in bewährte und gute Hände weitergegeben zu haben.