WEIDEN I.D.OPF. Ein Einsatz wegen eines Nachbarschaftsstreits führte zu einem größeren Rauschgiftfund. Nun ist ein 22-Jähriger in Untersuchungshaft.

Gegen 19:00 Uhr wurde die Weidener Polizei in den Stadtwesten zu einem Streit unter Nachbarn gerufen. Beim Gespräch an der Wohnungstüre fiel den Beamten deutlicher Marihuana-Geruch auf. Über die Staatsanwaltschaft wurde umgehend ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Als dieser vollzogen wurde, fanden die Beamten insgesamt circa ein Kilogramm Marihuana sowie 200 Gramm Kokain in der Wohnung. Zudem lag ein verbotenes Messer griffbereit. In der Wohnung befanden sich außerdem verschiedene Gegenstände, die auf einen Handel mit Betäubungsmittel hindeuten. Die Polizei nahm den 22-jährigen Bewohner fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden erließ das Amtsgericht einen Untersuchungshaftbefehl, so dass der Weidener mittlerweile in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die weiteren Ermittlungen, die unter anderem wegen Handel von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen geführt werden, übernimmt die Kriminalpolizei Weiden.