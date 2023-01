REGENSBURG, Burgweinting. Kriminalbeamte fanden bei einer Durchsuchung 250 Gramm Marihuana.

Am Donnerstag, 26. Januar 2023, vollzogen Beamte der Polizeiinspektion Regensburg Süd einen Durchsuchungsbeschluss. In der Wohnung fanden die Beamten einen Rucksack, in welchem sich 250 Gramm Marihuana befanden. Das aufgefundene Betäubungsmittel konnte einem zufällig anwesenden Besucher des Wohnungsinhabers zugeordnet werden. Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Ermittlungen. Nun wird der 22-jährige Mann wegen einem Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Da er keinen festen Wohnsitz hat, wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

