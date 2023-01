REGENSBURG, Alter Kornmarkt. Bislang unbekannter Täter schlug Scheibe der Zuganstüre ein und durchwühlte die Innenräume eines Cafés. Außer Spirituosen erlangte er keine Tatbeute.

Am Mittwoch, 25. Januar 2023, in der Zeit zwischen Mitternacht und 07.00 Uhr morgens, schlug ein bislang Unbekannter die Eingangstüre eines Cafés am Alten Kornmarkt ein und durchwühlte die Innenräume. Es gelang ihm nicht, Bargeld aufzufinden, allerdings wurde festgestellt, dass diverse Spirituosen fehlen. Es entstand ein Schaden in Höhe eines dreistelligern Eurobetrages. Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Ermittlungen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.