0187 – Diebstahl aus Fahrzeug

Oberhausen – Am Mittwoch (25.01.2023) kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug in der Dietrichstraße (im Bereich der einstelligen Hausnummern). Während sich die Mitarbeiter einer Baufirma in einem Haus befanden entwendete eine unbekannte Person mehrere Baumaschinen aus dem vor dem Anwesen stehenden Mercedes-Sprinter.

Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Polizei Augsburg 5 bittet Zeugen sich unter der 0821/323-2510 zu melden.

0188 – Sachbeschädigung I

Hochfeld – Am Donnerstag (26.01.2023) kam es gegen 20:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Firnhaberstraße (im Bereich der 10er Hausnummern). Durch einen oder mehrere unbekannte Täter wurde eine Türe zu einer dortigen Tiefgarage durch rote Farbe beschmiert.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der 0821/323-2710 bei der Polizei Augsburg Süd zu melden.

0189 – Sachbeschädigung II

Lechhausen – Am Donnerstag (26.01.2023) kam es gegen 13:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Gaußstraße. Ein Anwohner vernahm Geräusche aus dem Keller des Anwesens und bemerkte kurz darauf eine Person, die das Anwesen verließ. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die unbekannte Person eine Waschmaschine mit Münzvorrichtung, die sich im Gemeinschaftskeller des Anwesens befand, beschädigt hat.

Der entstandene Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 175 cm groß, circa 30 Jahre alt, kräftige Statur. Sie trug eine blau-rote Winterjacke.

Die Polizei Augsburg Ost bittet Zeugen des Vorfalls und Personen die Angaben zum Tatverdächtigen machen können, sich bei der Polizei unter der 0821/323-2310 zu melden.

0190 – Körperverletzung in Straßenbahn

Pfersee – Am Donnerstag (26.01.2023) kam es gegen 16:00 Uhr in der Straßenbahn der Linie 6 zu einer Körperverletzung. Ein 57-jähriger Mann stieg am Hauptbahnhof in die Straßenbahn ein. Dort wurde er durch einen unbekannten Mann zunächst nach Feuer für eine Zigarette gefragt. Als der 57-Jährige verneinte ein Feuerzeug zu haben beleidigte die unbekannte Person in zunächst. Als der 57-Jährige an der Haltestelle Eberlstraße aus der Straßenbahn ausstieg, stieg auch der unbekannte Mann aus. Dieser schrie den 57-Jährigen zunächst an und schlug ihn dann unvermittelt. Im Anschluss entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung.

Der 57-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 180 cm groß, 30 Jahre alt, schlank und mit Vollbart. Der Mann trug eine grüne Jacke, eine dunkelgraue Jeans, hellbraune Stiefel und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Die Polizei Augsburg 6 bittet Zeugen des Vorfalls und Personen die Angaben zum Tatverdächtigen machen können, sich bei der Polizei unter der 0821/323-2610 zu melden.

0191 – Zwei Sprayer festgenommen

Innenstadt – Am Donnerstag wurde der Polizei gegen 23.30 Uhr mitgeteilt, dass soeben eine Hauswand im Sterngässchen von zwei Personen mit Graffiti besprüht wird. Mehrere Einsatzkräfte fuhren umgehend in den Bereich und überprüften dort zwei Männer im Alter von 27 bzw. 35 Jahren. Deren Aussehen passte auf die Beschreibung der Zeugen, zudem war frische Farbe auf deren Kleidung erkennbar. Beide Männer waren mit über 1,2 Promille deutlich alkoholisiert. Im Zuge der weiteren Maßnahmen wurden bei einem der Männer zudem mehrere für Sprayer typische Gegenstände aufgefunden und sichergestellt.

Gegen das Duo wird nicht nur auf Grund des Vorfalls im Steingässchen ermittelt. Auch an anderen Wänden im Nahbereich konnten frische Graffitis festgestellt werden. Ob dafür die beiden 27- bzw. 35-Jährigen ebenfalls verantwortlich sind, wird derzeit geklärt.

0192 – Unbelehrbarer Diskobesucher

Innenstadt – Am Am Donnerstag suchte ein 25-Jähriger mit Mitarbeitern einer Diskothek in der Halderstraße Streit, indem er Zutritt zu den Räumlichkeiten forderte. Zuvor wurde er bereits aus der Diskothek wegen seines Verhaltens verwiesen. Der Mann beleidigte die Mitarbeiter mehrfach und verhielt sich äußerst aggressiv, weshalb die Polizei verständigt wurde. Auch von den Beamten ließ sich der stark alkoholisierte Mann nicht beruhigen, war deutlich aggressiv und versuchte erneut, die Diskothek zu betreten. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der 25-Jährige schließlich in Polizeigewahrsam genommen. Nun richtete sich sein Zorn gegen die Beamten, welche ebenfalls wiederholt beleidigt wurden. Der Mann muss sich nun wegen mehrerer Beleidigungsdelikte sowie Hausfriedensbruchs verantworten.