WAISCHENFELD, LKR. BAYREUTH. Am Donnerstagnachmittag ergaunerten sich Betrüger einen größeren Geldbetrag. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Am Donnerstagnachmittag riefen Betrüger bei einem Ehepaar aus Waischenfeld an. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus und überzeugten das Paar, eine hohe Kaution zu bezahlen. Nur so könnten sie einen nahen Verwandten, der angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht hatte, vor dem Gefängnis bewahren. Um zirka 15.30 Uhr übergaben die Eheleute Bargeld und Wertsachen im Gesamtwert von mehreren 10.000 Euro an eine unbekannte Frau. Die Übergabe fand in der Nähe der Deutschen Rentenversicherung am Wittelsbacherring in Bayreuth statt.

Die Geldabholerin wird wie folgt beschrieben:

Zirka 30 – 35 Jahre alt

Etwa 165 Zentimeter groß

Dunkle Hautfarbe

Schwarze, lockige Haare

Schwarz gekleidet

Führte eine Tasche mit

Trug eine Bommel-Mütze

Ging nach der Übergabe zu Fuß Richtung Rotmain-Center

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben, insbesondere zu Identität der Geldabholerin machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 mit der Kripo Bayreuth in Verbindung zu setzen.