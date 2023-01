VIECHTACH, LKR. REGEN. Bereits am 01.01.2023 versuchten zunächst unbekannte Täter in die Wohnung eines 42-Jährigen einzubrechen. Dabei traf der 42-Jährige auf einen der Täter, der ihn mit einer Schreckschusswaffe bedrohte. Die Täter flüchteten schließlich ohne Beute.

Drei Täter versuchten gegen 05:45 Uhr, sich sowohl über Fenster als auch Türen gewaltsam Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Dabei traf einer der Täter auf den 42-jährigen Bewohner, bedrohte ihn mit einer Schreckschusswaffe und gab dabei einen Schuss in dessen Richtung ab, wodurch der Bewohner leicht verletzt wurde. Nach Gegenwehr des Bewohners ergriffen die drei Täter ohne Beute die Flucht.

Aufgrund intensiv geführter Ermittlungen sowohl der Staatsanwaltschaft Deggendorf als auch der Kriminalpolizeistation Deggendorf und insbesondere der Polizeiinspektion Viechtach konnten fünf Tatverdächtige, drei Jugendliche und zwei junge Erwachsene, ermittelt werden, die in Zusammenhang mit dem Raubversuch stehen. Gegen drei von ihnen konnten durch die Staatsanwaltschaft Deggendorf zwischenzeitlich Haftbefehle bei der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Deggendorf erwirkt werden, die am 24. und 25.01.2023 vollzogen werden konnten. Die drei Beschuldigten befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Im Rahmen der Ermittlungen wurden auch zwei Wohnungen durchsucht.

Die fünf Tatverdächtigen stammen aus den Landkreisen Regen und Deggendorf. Die Feststellung der genauen Tatbeteiligungen der einzelnen Tatverdächtigen ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

