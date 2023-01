146. Trickbetrug durch falsche Polizeibeamte und falsche Handwerker – Berg am Laim

Am Donnerstag, 26.01.2023, gegen 14:15 Uhr, befand sich ein über 80-Jähriger im Bereich der Truderinger Straße in München. Dabei wurde er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen, der sich als Heizungsmonteur ausgab und Rohrleitungen in der Wohnung überprüfen wollte. Der über 80-Jährige nahm den unbekannten angeblichen Monteur mit in seine Wohnung und zeigte diesem mehrere Heizungsrohre.

Kurz darauf standen zwei weitere unbekannte Männer in der Wohnung, wiesen sich mit einem angeblichen Dienstausweis als Polizeibeamte aus und gaben gegenüber dem über 80-Jährigen an, dass es sich bei dem Handwerker um einen Betrüger handle den sie festnehmen müssten. Einer der beiden angeblichen Polizeibeamten täuschte eine Identitätsfeststellung beim angeblichen Handwerker vor, während sich der zweite angebliche Polizeibeamte Wertgegenstände zeigen ließ.

Im Anschluss lenkten die unbekannten Täter den über 80-Jährigen ab und entwendeten die zuvor gezeigten Wertgegenstände. Danach verließen sie die Wohnung.

Kurz darauf stellte der über 80-Jährige den Diebstahl fest und verständigte die Polizei. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen verliefen diese ohne den gewünschten Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 65 (Trickbetrug) des Münchner Polizeipräsidiums.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1, Handwerker:

Männlich, ca. 45 Jahre alt, klein, kräftige Statur, dunkelblaue Jacke, ausländisches Aussehen, sprach deutsch

Täter 2, Polizeibeamter:

Männlich, ca. 35 – 40 Jahre alt, schwarze Kleidung, grün-roter Dienstausweis, sprach deutsch

Täter 3, Polizeibeamter:

Männlich, ca. 35 – 40 Jahre alt, schwarze Kleidung, sprach deutsch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Sankt-Veit-Straße, Truderinger Straße, Hansjakobstraße, Ursberger Straße, (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweise Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

Die Polizei warnt vor dem Auftreten falscher Polizei- oder Kriminalbeamter. Polizeibeamte in zivil legitimieren sich stets durch Vorzeigen des Dienstausweises. Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden oft den Trick, dass sie mitteilen, es wäre in der Nachbarschaft eingebrochen worden und sie müssten in der Wohnung Geld- bzw. Schmuckaufbewahrungsörtlichkeiten sehen. Vergewissern Sie sich Bestenfalls durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt, noch bevor Sie einen Unbekannten in Ihre Wohnung einlassen! Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!