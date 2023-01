KEMPTEN/OBERALLGÄU. Eine Welle von betrügerischen Anrufen überzog in den letzten Tagen das Allgäu. Ein Geldumschlag bewahrte ein potentielles Opfer vor immensem Vermögensschaden.

Am 25.01.2023 gingen bei einer Vielzahl von Bürgern im Raum Kempten und im Umland Schockanrufe ein. Gegen 14:40 Uhr erhielt eine 60-jährige Frau einen Schockanruf. In diesem Fall wurde der Geschädigten vorgespielt, dass die Tochter einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht habe. Die Schilderungen der Täter passten so perfekt in die aktuelle Lebenssituation der Tochter, dass die Geschädigte fest davon ausging, mit ihrer Tochter gesprochen zu haben. Die 60-Jährige begab sich zur Bank, wo sie sich die von Tätern geforderten 30.000 Euro auszahlen ließ. Das Geld wurde ihr in einem Briefumschlag übergeben, auf dem ein Warnhinweis der Polizei zu Schockanrufen aufgedruckt war. Nicht zuletzt durch diesen Warnhinweis bekam die 60-Jährige Zweifel an der Geschichte der Täter, weshalb sie sich direkt zum Amtsgericht Kempten begab. Als die Täter dies bemerkten, brachen sie den telefonischen Kontakt ab.

Gegen 12:00 Uhr wurde ein 71-jähriger Mann von den Tätern angerufen. In dem Telefonat wurde ihm von einem angeblichen Kriminalbeamten erklärt, dass seine Lebensgefährtin eine Frau totgefahren habe. Für die Freilassung seiner Lebensgefährtin forderte der Mann eine Kaution in Höhe von 30.000 Euro. Im Verlauf des Gesprächs wurde der Geschädigte auch mit seiner vermeintlichen Lebensgefährtin verbunden, die aufgrund ihrer weinerlichen Stimme nur schwer zu verstehen war. Der Geschädigte hegte zunächst keinen Zweifel an der Geschichte und ließ sich mit einem Taxi zu seiner Hausbank fahren, wo er sich das Geld auszahlen ließ. Nach Auszahlung des Geldes wurde der Mann von den Tätern über sein Mobiltelefon in Richtung Residenzplatz dirigiert. Nachdem der 71-Jährige zunehmend Zweifel bekam, begab auch er sich zum Amtsgericht Kempten und schilderte einer Sicherheitsbeamtin am Eingang das Geschehen. Diese übernahm das Telefonat mit dem Täter, der daraufhin sofort auflegte.

Das zuständige Fachkommissariat der Kripo Kempten hat die Ermittlungen aufgenommen. (KPI Kempten, DG)

