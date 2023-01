SCHWEINFURT. Offenbar aufgrund eines technischen Defekts ist in den frühen Morgenstunden des Dienstags eine Küche in einem Einfamilienhaus in Brand geraten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein erheblicher Sachschaden.

Gegen 05:20 Uhr wurde die Feuerwehr sowie Polizei zu einem Wohnungsbrand in die Walter-Flex-Straße in Schweinfurt gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Es stellte sich heraus, dass die Küche im Bereich des Geschirrspülers in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte den Brand im Erdgeschoss anschließend löschen.

Die Bewohner des Hauses haben sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs zum Teil im Haus befunden. Sie und anliegende Nachbarn blieben zum Glück unverletzt. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache hat noch am Dienstag die Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand deutet alles darauf hin, dass ein technischer Defekt brandursächlich war.