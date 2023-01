Schlüsseldienst verlangt horrenden Preis – Ermittlungen wegen Betrugs

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Schlüsseldienst hat am Dienstag offensichtlich die Notlage eines 62-Jährigen ausgenutzt. Da dem Geschädigten eine Rechnung über mehrere hundert Euro präsentiert wurde, ermittelt die Alzenauer Polizei nun wegen Betrugs.

Ein 62-Jähriger konnte am Dienstagabend seine Wohnungstür nicht mehr öffnen und suchte daraufhin im Internet nach einem Schlüsseldienst. Er landete telefonisch bei einer Zentrale in Nordrhein-Westfalen, die nach rund 45 Minuten zwei Mitarbeiter zur Wohnadresse des Mannes schickten. Diese öffneten die Tür nach Angaben des Geschädigten unprofessionell und stellten dem Man in der Folge eine Rechnung von 650 Euro, welche per EC-Terminal direkt kassiert wurde.

Die Alzenauer Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich eines Betrugs aufgenommen.

Im Zusammenhang mit dem Umgang mit Schlüsseldiensten gibt die Unterfränkische Polizei die folgenden Verhaltenstipps:

Unseriöse Firmen täuschen oft vor, örtlich ansässig zu sein. Erfragen Sie beim Erstkontakt mit der Firma deshalb, von wo aus der Mitarbeiter anfährt und wie hoch die Anfahrtskosten in etwa sein werden

Holen Sie wenn möglich einen Zeugen, wie Bekannte oder Nachbarn hinzu, während der Mitarbeiter bei Ihnen ist

Beauftragen Sie zunächst nur die Öffnung der Tür und keine weiteren Leistungen wie etwa den Einbau eines neuen Schlosses. Vereinbaren Sie wenn möglich einen verbindlichen Festpreis

Unterschreiben Sie keine ungeprüften Auftragsformulare und verlangen Sie im Anschluss in jedem Fall eine Rechnung, auf der alle Positionen einzeln aufgelistet sind

Rufen Sie die Polizei, wenn Sie genötigt oder unter Druck gesetzt werden oder die Rechnungshöhe einer Firma völlig außer Verhältnis steht

Mitteilung über Schlangenlinienfahrer - Alkoholisierter 61-Jähriger gestoppt

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer teilten am Mittwochnachmittag einen Pkw auf der A3 mit, der durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen ist. Eine Streife der Verkehrspolizei konnte den deutlich alkoholisierten 61-Jährigen stoppen. Die Fahrt des Mannes endete an der Anschlussstelle Weibersbrunn.

Die Mitteilung über den Pkw des Mannes ging gegen 17:15 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Eine Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei konnte den Mann schließlich kurz vor der Anschlussstelle Weibersbrunn feststellen und in der Folge stoppen. Auch die Streife selbst konnte hierbei dessen unsichere Fahrweise feststellen.

Bei der anschließenden Kontrolle kam den Beamten direkt deutlicher Atemalkoholgeruch entgegen. Zudem konnte sich der 61-Jährige beim Verlassen des Fahrzeuges kaum auf den Beinen halten und musste sich mehrfach an seinem Pkw festhalten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war trotz mehrerer Versuche nicht möglich.

Der Mann wurde in der Folge zur Dienststelle transportiert. Nach der Durchführung einer Blutentnahme und Sicherstellung seines Fahrzeugschlüssels wurde der Mann entlassen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten, da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 09:30 Uhr, wurde an einer Garage in der Hefner-Alteneck-Straße ein rund zweieinhalb Meter langes kupfernes Regenfallrohr entwendet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstag, zwischen 05:00 Uhr und 10:30 Uhr, wurde ein in der Südbahnhofstraße abgestellter E-Scooter entwendet.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Mittwoch, zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurde ein in der Dorfstraße geparkter weißer Mitsubishi im Bereich des Außenspiegels beschädigt.

SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Dienstag, 22:00 Uhr, und Mittwoch, 06:30 Uhr, wurde ein im Hainweg geparkter schwarzer Audi im Bereich des Kotflügels beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Dienstag, 20:30 Uhr, und Mittwoch, 11:00 Uhr, wurden aus einem geparkten blauen Audi in der Siegfriedstraße mehrere hundert Euro aus einem Geldbeutel entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.