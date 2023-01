REGENSBURG. Am Mittwochmittag kam es in Regensburg zu einem versuchten Überfall auf eine Frau. Sie konnte den Angreifer in die Flucht schlagen.

Am Mittwoch, 25. Januar 2023, gegen 12.45 Uhr, war eine 58-jährige Frau im Bereich Landshuter Straße auf Höhe der dortigen Shell-Tankestelle unterwegs. Nach einem Streit zwischen mehreren Personen auf der anderen Straßenseite hätte sich ein beteiligter Mann dieses Streits zu der 58-Jährigen begeben, sie körperlich attackiert und zur Herausgabe von Wertsachen aufgefordert. Da sich die Frau resolut weigerte, zog der unbekannte Täter unverrichteter Dinge von dannen. Der Vorfall wurde erst am gestrigen Abend bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sie bittet um Zeugenhinweise und fahndet mit einer Personenbeschreibung nach dem Mann.

Beschreibung des unbekannten Täters:

Männlich

Ca. 1,75 cm groß

Schlank

Gelbe Jacke mit Kapuze

Graue Jogginghose

Turnschuhe

Ungepflegte Erscheinung

Auffällig: führte ein Skateboard mit sich

Wer kann Angaben zur geschilderten Tat oder zu dem Unbekannten machen? Zeugenhinweise werden über die Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.