VELBURG, LKR. NEUMARKT I.D.OPF. Letzte Nacht brachen ein oder mehrere Personen in eine Apotheke in Velburg ein. Die Kriminalpolizei Regensburg führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Donnerstag, 26. Januar 2023, gegen 3 Uhr meldete ein Anwohner Werkzeuggeräusche aus einer Apotheke am Stadtplatz in Velburg. Die Polizei war innerhalb weniger Minuten vor Ort und überprüfte das Geschäft. Der oder die Einbrecher waren jedoch bereits geflüchtet. Wie sich zeigte, wurde erfolglos ein Tresor angegangen, jedoch fehlte aus einem anderen Wertbehältnis ein niedriger dreistelliger Geldbetrag.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden. Es können auch Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in den letzten Tagen für die Ermittlungen von Bedeutung sein.