FURTH IM WALD, LKR. CHAM. Schleierfahnder der Grenzpolizeigruppe Furth im Wald stellten bei einer Personenkontrolle in einem Zug mehr als ein halbes Kilogramm Marihuana und zusätzlich psychoaktive Pilze sicher. Ein Mann sitzt in Haft.

Am Mittwoch, 25. Januar 2023, gegen 14.45 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Grenzpolizeigruppe Furth im Wald einen Personenzug auf der Strecke Prag-München. In einem Rucksack eines 34-jährigen Mannes mit tschechischer Staatsangehörigkeit fanden sie schließlich etwa 600 Gramm Marihuana. Bei seinem 48-jährigen Begleiter fanden sie ebenfalls Marihuana und mehrere Pilze, bei denen es sich mutmaßlich um verbotene psychoaktive Pilze („Magic Mushrooms“) handeln dürfte.

Die Schleierfahnder stellten die Drogen sicher und brachten den mutmaßlichen Drogenschmuggel zur Anzeige. Beide müssen sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Der 34-Jährige wurde festgenommen und am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Es wurde ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Schmuggels von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen. Der Beschuldigte wurde daraufhin in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geführt.