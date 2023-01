MÜHLDORF AM INN. Am Mittwochmorgen, den 25. Januar 2023, war es laut Angaben eines 28-jährigen Mannes im Bereich der Bürgermeister-Hess-Straße / Bürgermeister-Boch-Straße zu einer gefährlichen Situation gekommen. Ein 46-jähriger Fahrzeuglenker habe versucht, den 28-Jährigen zu überfahren. Der 28-jährige Mann habe sich jedoch in Sicherheit bringen können und blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei Mühldorf hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen des Vorfalls.

Am Mittwoch, den 25. Januar 2023, erstattete ein 28-Jähriger bei der Polizeiinspektion Mühldorf am Inn Anzeige gegen einen 46-Jährigen. Der junge Mann gab an, dass der 46-Jährige am Mittwochmorgen gegen 8.00 Uhr im Bereich der Bürgermeister-Hess-Straße / Bürgermeister-Boch-Straße in Mühldorf am Inn versucht habe, ihn mit seinem Pkw zu überfahren. Der 28-jährige Mann habe sich letztendlich von der Fahrbahn in Sicherheit bringen können und sei unverletzt geblieben. Die beiden Personen stehen in einem Bekanntschaftsverhältnis.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verbrechens des Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr wurden vom zuständigen Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernommen.

Zur Klärung des Sachverhalts bitten Staatsanwaltschaft und Kripo die Bevölkerung um Hinweise in dem Fall unter der Telefonnummer 08631/3673-0: