VILSBIBURG. In der Nacht zum Donnerstag (26.01.2023) geriet ein Doppelhaus in Seyboldsdorf in Brand. Eine Person wurde leicht verletzt. Umstehende Gebäude waren nicht in Gefahr.

Der Brand wurde gegen 00.10 Uhr gemeldet. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand nach ca. drei Stunden gelöscht werden, allerdings brannte das Doppelhaus komplett aus. Die Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen, eine 53-Jährige erlitt leichte Verbrennungen im Oberkörperbereich und wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Mehrere Haustiere überlebten den Brand leider nicht.

Die Ermittlungen zum Brandfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen. Die Brandursache ist noch unklar. Nach ersten vorläufigen Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf einen mittleren 6-stelligen Betrag.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 26.01.2023, 09:05 Uhr