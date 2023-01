LANDSHUT. Am gestrigen Mittwoch wurde der Polizeieinsatzzentrale Niederbayern gegen 22:15 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Äußeren Regensburger Straße in Landshut mitgeteilt.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Anwohner wurden aus dem mehrstöckigen Haus evakuiert. Mehrere Personen wurden durch die Rauchgasentwicklung leicht verletzt. Im Verlauf des Einsatzes wurde festgestellt, dass die Rauchentwicklung aus dem Keller des Hauses rührte.

Bei der Brandbekämpfung durch die Feuerwehrkräfte wurde im Keller eine 63jährige Hausbewohnerin leblos aufgefunden und umgehend nach draußen gebracht. Die Reanimationsmaßnahmen verliefen leider ohne Erfolg.

Gegen 02:00 Uhr war der Brand gelöscht. Da das Gebäude aber durch die Bewohner vorerst nicht mehr betreten werden durfte, wurden diese in einem nahegelegenen Pfarrheim untergebracht.

Die Kripo Landshut hat die Ermittlungen zum Brand aufgenommen. Die genaue Schadenshöhe, Brandursache und die Umstände des Todes der verstorbenen 63-Jährigen sind nun Gegenstand der intensiven Ermittlungen. Durch die Staatsanwaltschaft Landshut wurde bereits die Obduktion der Verstorbenen zur Feststellung der genauen Todesursache in Auftrag gegeben.

Veröffentlicht: 26.01.2023, 08:50 Uhr