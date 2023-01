REGENSBURG. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt seit dem vergangenen Herbst wegen eines Einbruchs im Regensburger Westen. Nun konnte durch einen DNA-Treffer ein Verdächtiger ermittelt werden.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (22./23. September 2022) brach wie bereits berichtet eine damals noch unbekannte Person in eine Bäckerei in der Boelckestraße ein. Zwischen 21 Uhr und 5 Uhr wurde in den Vorraum eines Supermarktes eingedrungen und ein fest verbauter Tresor der darin gelegenen Bäckerei entwendet. Die polizeilichen Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg aufgenommen.

Durch akribische Spurensicherung und eine DNA-Auswertung gelang nun die Identifizierung eines dringend Tatverdächtigen. Es handelt sich um einen 42-Jährigen aus Regensburg, der seit Ende November 2022 eine Haftstrafe wegen eines anderen Eigentumsdelikts verbüßt. Die Ermittlungen dauern an.