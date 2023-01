0174 - Verkehrsunfallflucht

Stadtbergen – Am Mittwoch (25.01.2023) kam es gegen 05:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Ulmer Landstraße Ecke Virchowstraße. Ein 18-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Ulmer Landstraße in westlicher Fahrtrichtung. Ihm kam ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer, in einem grauen SUV, entgegen. Dieser bog in die Virchowstraße ab und übersah hierbei den 18-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden, worauf der 18-Jährige stürzte. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Der 18-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von geschätzten 100 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg 6 unter der 0821/323-2610 zu melden. Insbesondere wird ein Zeuge mit einer blauen Jacke gesucht, der dem 18-Jährigen direkt nach dem Unfall zur Hilfe kam und angab den Unfall beobachtet zu haben.

0175 - Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Person

Marxheim - Am Dienstagabend, gegen 18.10 Uhr, fuhr eine 39-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw auf der Kreisstraße DON 24 von Daiting in Richtung Gansheim. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Autofahrerin alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in ein angrenzendes Feld. Dort überschlug sich der Pkw mehrmals und kam auf dem Dach zum liegen. Die Fahrerin wurde dabei lebensgefährlich verletzt und musste vor Ort reanimiert werden. Im Anschluss kam sie mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Augsburg, wo sie ins künstliche Koma versetzt wurde. Die Staatsanwaltschaft Augsburg wurde über den Verkehrsunfall in Kenntnis gesetzt und ordnete ein Gutachten zum Unfallhergang an. Durch den verständigten Gutachter konnte eine Fremdbeteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers gänzlich ausgeschlossen werden. Da aber nicht ausgeschlossen werden konnte, ob die 39-Jährige vor Fahrtantritt Alkohol konsumierte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und in der Uniklinik Augsburg durchgeführt. Der Pkw hatte einen Totalschaden in Höhe von ca. 8000 Euro und musste durch einen Abschleppdienst abgeholt werden. Die Kreisstraße war im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Gansheim, Daiting und Monheim waren vor Ort und leiteten den Verkehr und leuchteten die Unfallstelle aus.

0176 - Einbruch scheitert

Mönchsdeggingen - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde versucht, in ein Geschäft in der Römerstraße, einzubrechen. Der Unbekannte gelangte jedoch nicht in das Innere, hinterließ aber mehrere Hebelspuren und verursachte so einen Schaden im unteren, dreistelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter der 09081/2956-0 zu melden.

0177 - Verkehrsunfall aufgrund Sekundenschlaf

Diedorf - Am Dienstag, 24.01.2023 um 14.20 Uhr, fuhr eine 49-jährige Opel-Fahrerin auf der B 300 von Gessertshausen in Richtung Diedorf. Aufgrund eines Sekundenschlafes geriet sie nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen, überfuhr einen Leitpfosten und prallte gegen eine Leitplanke. Durch Gegensteuern schleuderte sie mit ihrem Fahrzeug über die Gegenfahrbahn nach links in einen abschüssigen Grünstreifen, wo sie nach 40 Metern in einem Feld zum Stehen kam.

Die 49-Jährige kam leichtverletzt mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Augsburg. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 8.500 Euro.

Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges musste kurzfristig die B 300 komplett gesperrt werden.

0178 - Ungewöhnliche Müllentsorgung

Donauwörth OT Parkstadt - Eher ungewöhnliche Gegenstände entsorgte eine zunächst unbekannte Person in einem Müllbehälter auf dem B2-Parkplatz Höhe Schellenberg. Dabei handelte es sich unter anderem um ein Bajonett in einem Koffer, einen Schreckschussrevolver, eine Übungspatrone für eine Flak, 5 Reichsmark und ein Handy. Da beim Leeren des Behältnisses die Gegenstände Aufsehen erregten, wurde die PI Donauwörth informiert. Die dortigen Beamten konnten einen 44-jährigen Mann als Verursacher ermitteln. Gegen diesen wurde Anzeige, unter anderem wegen Verstößen gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz, erstattet. Eine Gefahr für Personen bestand nicht.