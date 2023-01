AUFHAUSEN, LKR. REGENSBURG. Am 24. Januar 2023 übergab eine Seniorin Bargeld an einen fremden Mann. Callcenter-Betrüger riefen die Frau zuvor an und täuschten eine Notsituation vor. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Dienstag, den 24. Januar 2023 gegen 13:15 Uhr, riefen Callcenter-Betrüger bei einer Seniorin in Aufhausen an. Die Anruferin gab sich als Polizeibeamtin aus und berichtete von einem tödlichen Verkehrsunfall, den die Tochter der Angerufenen verursacht haben sollte. Damit die Tochter nicht ins Gefängnis müsse, sollte eine Kaution gestellt werden. Die Seniorin erkannte den Betrug nicht und übergab gegen 14:15 Uhr an ihrer Haustür einen fünfstelligen Eurobetrag an einen Mann, der sich als Bestattungsunternehmer ausgab. Erst als die Frau danach ihre Tochter anrief, kam der Betrug ans Licht. Die Tochter verständigte die Polizei.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben:

ca. 40 Jahre alt

1,90 m groß

blasses, pickeliges Gesicht

kurze Haare

bekleidet mit dunklem Anorak und dunkler Hose

sprach Hochdeutsch

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt wegen Betrugs und bittet um Zeugenhinweise. Haben Sie im Bereich der Kirschhausener Straße, Am Vogelberg, Heckenweg in Aufhausen oder im näheren Umfeld verdächtige Fahrzeuge oder eine Person, ähnlich der Beschreibung des Abholers, gesehen? Bitte melden sie sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter 0941/506-2888.

Tipps der Polizei