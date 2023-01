BAD RODACH, LKR. COBURG. Am vergangenen Freitag, 20. Januar 2023, trieben zwei Trickdiebe ihr Unwesen in Bad Rodach. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Freitagnachmittag, 15.30 Uhr, klingelten zwei Männer an der Haustür einer 84-Jährigen. Die Dame öffnete und die Unbekannten traten unvermittelt in das Anwesen in der Schleusinger Straße ein. Sie gaukelten der Seniorin vor, den Wasserzähler ablesen zu wollen. Die Frau durchschaute den Trick und verwies die Männer des Hauses, sodass diese ohne Beute das Gebäude verlassen mussten.

Anschließend, gegen 17.30 Uhr, versuchten die Trickdiebe ihr Glück in der Lessingstraße. Dort gelangten sie in das Haus einer 89-Jährigen und baten diese um ein Glas Wasser. Während die Dame das Getränk aus der Küche holte, durchstöberte einer der Männer ihr Schlafzimmer. Glücklicherweise kam zu diesem Zeitpunkt zufällig ein couragierter 69-Jähriger aus Bad Rodach vorbei und vertrieb die Täter von dem Grundstück der Seniorin. Der dreistere der beiden Männer stibitze beim Hinausgehen noch eine Mandarine aus dem Einkauf der Dame. Abgesehen davon machte das Duo keine Beute.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Zirka 175 Zentimeter groß

Kurze dunkle Haare

Trug einen weißen Pullover

Sprach gebrochen Deutsch

Zirka 175 Zentimeter groß

Kurze Haare

Trug eine blaue Jeans und eine dunkle Jacke

Sprach gebrochen Deutsch

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt in beiden Fällen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben, insbesondere zur Identität der Männer machen kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg.