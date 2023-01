TUNTENHAUSEN, OT. DETTENDORF, LKR. ROSENHEIM. Aus bislang noch unbekannter Ursache brach am frühen Morgen des Mittwochs, 25. Januar 2023, in einer Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Anwesens ein Feuer aus. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Untersuchungen zur Brandursache.

Kurz nach 06:00 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Rosenheim ein Notruf über einen Brand in einer Maschinenhalle auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ein. Zahlreiche Feuerwehrfrauen und -männer fuhren unmittelbar die Einsatzstelle an und fanden die Halle in Vollbrand vor. Dank des raschen Eingreifens konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. In der Maschinenhalle befanden sich mehrere Fahrzeuge, die, genauso wie die Halle selbst, ein Raub der Flammen wurden. Der entstandene Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge mehrere Hunderttausend Euro betragen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.

Beamte der Polizeiinspektion Bad Aibling sowie des Kriminaldauerdienstes der Kripo Rosenheim übernahmen umgehend die ersten polizeilichen Untersuchungen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Fachkommissariat 1 der Kripo Rosenheim geführt.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen, weshalb hierzu noch keine Aussagen getroffen werden können. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich für die Ermittler bislang aber nicht.