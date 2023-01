Einbrüche in zwei Firmengebäude - Wer kann Hinweise geben

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am späten Dienstagabend sind drei Unbekannte gewaltsam in zwei Firmengebäude eingestiegen. Eine großangelegte Fahndung nach den Männern verlief ergebnislos. Die Aschaffenburger Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

Erster Einbruch auf Höhe des Aftholderwegs

Dem Sachstand nach sind die drei Unbekannten zwischen 20:15 Uhr und 20:45 Uhr zunächst gewaltsam in ein Firmengebäude in der Johann-Dahlem-Straße auf Höhe des Aftholderwegs eingestiegen und wurden dort durch die Überwachungskamera aufgezeichnet. Ohne Tatbeute flüchteten die Männer in zunächst unbekannte Richtung.

Alarmauslösung bei zweitem Einbruch

Gegen 21:40 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken schließlich die zweite Mitteilung über einen aktuellen Einbruch in eine weitere Firma im Bereich des Friedhofs ein. Mehrere Streifen der Aschaffenburger Polizei und angrenzender Dienststellen begaben sich daraufhin in den Bereich des Tatorts und leiteten umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Diese verliefen jedoch ergebnislos.

Dem Sachstand nach sind die gleichen Täter auch in diesem Fall gewaltsam in das Gebäude eingestiegen und kurze Zeit später mit ihrer Tatbeute, einem Elektronikartikel im Wert von mehreren hundert Euro, geflüchtet.

Zeugen gesucht

Die Aschaffenburger Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und bitte Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Lkw verliert Laderampe auf Autobahn - 12 nachfolgende Fahrzeuge beschädigt

ASCHAFFENBURG. Die mangelnde Ladungssicherung an einem Lkw hatte am Dienstagvormittag auf der A3 mehrere tausend Euro Sachschaden an einem Dutzend Pkw zur Folge. Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach war mit der Aufnahme des Unfalls betraut.

Der genannte Lkw eines 32-Jährigen war gegen 09:00 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs, als sich die rund zwei Meter lange Metall-Laderampe an seinem Fahrzeug löste. Diese kam in der Folge auf der Fahrbahn der Autobahn zum Liegen. Der Fahrer selbst bemerkte den Vorfall und stoppte auf dem nahegelegenen Parkplatz Strietwald. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits zwölf nachfolgende Pkw über die Rampe gefahren, wodurch ihre Fahrzeuge größtenteils im Bereich der Reifen beschädigt wurden.

Eine Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei begab sich nach Eingang der ersten Mitteilung an die Unfallörtlichkeit und kümmerte sich auf dem genannten Parkplatz um den Personalienaustausch zwischen den Unfallbeteiligten. Den 32-Jährigen erwartet auf Grund der mangelnden Ladungssicherung ein Bußgeld.

Die A3 musste für die Bergung der Laderampe kurzzeitig vollgesperrt werden Es kam hierdurch jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag stellte der Fahrer eines weißen Volvos eine Unfallflucht an seinem Pkw fest. Er hatte den Pkw in der Tiefgarage am Theaterplatz abgestellt. Die tennisballgroße Delle muss zwischen 10:00 Uhr und 11:15 Uhr entstanden sein.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag kam es gegen 15:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Friedenstraße. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines geparkten roten Citroen beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.