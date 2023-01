HASSFURT, LKR. HASSBERGE. Am Dienstag, den 24.01.2023 führten Beamte der Polizeiinspektion Haßfurt im Bereich des Schulzentrums Haßfurt am Tricastiner Platz sowie am Dürerweg Verkehrskontrollen durch.

Das Augenmerk lag dabei auf die zur Schule mit dem Rad fahrenden Kinder und Jugendlichen.

Im Zeitraum von 07.20 Uhr bis kurz nach 08.00 Uhr wurden trotz der schlechten Witterung ca. 50 Radfahrer kontrolliert. Dabei wurden bei mehr als 20 Fahrrädern eine mangelhafte oder schlichtweg nicht vorhandene Beleuchtung sowie weitere

Mängel wie beispielsweise eine fehlende Klingel festgestellt. Den Schülern mit mangelhaft ausgerüstetem Fahrrad wurde nach einem belehrenden Gespräch die Weiterfahrt untersagt und sie mussten ihre Fahrräder zur Schule schieben. Den

Schülern, die ein Fahrrad mit ordnungsgemäßer Beleuchtung und Ausrüstung vorweisen konnten, wurde als kleine Aufmerksamkeit ein Ansteck-Smilie überreicht.

Bedauerlicherweise war auch gut die Hälfte der Radfahrer ohne Fahrradhelm unterwegs. Auch hier wurden kurze Gespräche zur Aufklärung über die möglichen Gefahren bei einem Sturz mit den Kindern und Jugendlichen geführt.

In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei allen Eltern, die ihre Kinder mit dem Fahrrad zur Schule schicken, auf einen einwandfreien technischen Zustand der Drahtesel, insbesondere Beleuchtung und sonstige Sicherheitseinrichtungen

zu achten und ihre Kinder außerdem niemals ohne Fahrradhelm mit dem Rad losfahren zu lassen.

Von Seiten der Polizei ist geplant, diese Kontrollaktion zeitnah zu wiederholen, um den Lerneffekt in punkto Sicherheit bei den Kindern zu überprüfen.