LKR. WUNSIEDEL. In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Diebe in vier verschiedene Firmen, eine Autowerkstatt und in einen Wertstoffhof im Landkreis Wunsiedel ein. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Thiersheim

Die Täter schlugen im Zeitraum von Montagabend, 18 Uhr, bis Dienstagmorgen, 7.30 Uhr, in einem Baumarkt in der Braunersgrüner Straße und einem Agrarhändler in der Bahnhofstraße zu. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen des Baumarktes, scheiterten aber an dem Tresor. Bei dem Agrarhändler hatten es die Diebe offenbar auch auf einen Tresor abgesehen, gelangten aber gar nicht erst in das Gebäude. Die Eindringlinge flüchteten in beiden Fällen ohne Beute und hinterließen einen Gesamtschaden von über 2000 Euro.

Auf Werkzeuge im Gesamtwert von über 1000 Euro hatten es die Langfinger in einer Werkstatt in der Werkstraße abgesehen. Sie gelangten in der Nacht auf Dienstag gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude. Dienstagmorgen, um 6.40 Uhr, bemerkten Mitarbeiter der Firma den Schaden und das Fehlen der Werkzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Zwischen Montagmittag, 12 Uhr, und Dienstagmorgen, 8.30 Uhr, brachen die Unbekannten außerdem durch ein Fenster in den Wertstoffhof in der Braunersgrüner Straße ein und stahlen einen dreistelligen Bargeldbetrag. Außerdem richteten sie einen Schaden von etwa 300 Euro an.

Arzberg

Knapp 3000 Euro Bargeld stahlen die Diebe in der Nacht von Montag, 22 Uhr, auf Dienstag, 6.30 Uhr, aus einem Firmengebäude in der Straße „Gewerbering“. Sie waren zuvor durch ein Fenster in die Räumlichkeiten eingebrochen und hatten dabei einen Sachschaden von zirka 10.000 Euro verursacht.

Hohenberg an der Eger

Im Zeitraum zwischen Montagabend, 22 Uhr, und Dienstagfrüh, 6 Uhr, drangen Einbrecher in eine Tapetenmanufaktur im Greimweg ein. Sie durchwühlten auf der Suche nach Diebesgut mehrere Büroräume, bevor sie ohne Beute von dannen zogen. Der Sachschaden beträgt hier rund 200 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten gehen von einem Zusammenhang der sechs Taten aus. Des Weiteren liegen Hinweise auf die Beteiligung von mindestens drei Tatverdächtigen vor.

Zeugen, die sachdienlichen Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 mit der Kripo Hof in Verbindung zu setzen.