137. Wohnungsbrand mit hohem Sachschaden – Moosach

Am Dienstag, 24.01.2023, gegen 14:30 Uhr, kam es in Moosach zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Nach ersten Ermittlungen kam es in der Küche zu einem Fettbrand, nachdem durch Anwohner versucht wurde mit Wasser den durch erhitztes Öl entstanden Brand zu löschen. Im Anschluss geriet die Küche in Vollbrand.

Die sofort verständigte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch ein Gesamtschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Warnhinweis der Münchner Polizei:

Löschen Sie einen Fettbrand niemals mit Wasser. Beim Kontakt von Wasser mit brennendem Fett verdampft das Wasser schlagartig und es kann zu einer Explosion kommen. Verständigen Sie im Notfall sofort die Feuerwehr über die Notrufnummer 112.

Unter folgendem Link sehen sie wertvolle Tipps zum Thema Brandschutz:

https://www.ffw-muenchen.de/buergerservice/brandschutztipps/