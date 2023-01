ALTDORF. (118) In den frühen Mittwochmorgenstunden (25.01.2023) versuchten zwei Männer in ein Einfamilienhaus in Feucht (Lkrs. Nürnberger Land) einzubrechen. Die beiden Tatverdächtigen konnten vor Ort festgenommen werden.



Gegen 03:00 Uhr wurden Bewohner eines Einfamilienhauses in Feucht auf laute Geräusche aufmerksam. Kurz darauf beobachteten die Bewohner zwei Männer, welche versuchten durch eine Tür in das Anwesen einzudringen und verständigten die Polizei.

Die zunächst Unbekannten flüchteten daraufhin zu Fuß, konnten jedoch von einer alarmierten Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Altdorf noch in Tatortnähe festgenommen werden.

Die Männer im Alter von 39 und 48 Jahren müssen sich nun wegen des Verdachts des versuchten Einbruchdiebstahls strafrechtlich verantworten.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird das Duo dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Michael Petzold