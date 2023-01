Vermissung eines 36-Jährigen

Mering – Seit Montag (28.11.2022) 08:00 Uhr wird der 36-jährige Igor Globa aus Mering vermisst. Er verließ um 08:00 Uhr seine Wohnung in Mering. Seit diesem Tag bestand kein Kontakt mehr zu seinen Freunden und Angehörigen.

Die Ermittlungen in diesem Vermisstenfall wurden, wie ab einer gewissen Vermissungsdauer üblich, zwischenzeitlich von der Kriminalpolizei Augsburg übernommen. Die Kriminalpolizei Augsburg wendet sich als nächsten Schritt der Ermittlungen nun an die Öffentlichkeit.

Herr Globa wird wie folgt beschrieben:

36 Jahre alt, schlank, ca. 180 cm groß, kurze blonde Haare

Personen die Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Herrn Globa geben können oder ihn seit dem 28.11.2022 gesehen haben werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3810 zu melden.

0166 – Unfallfluchtfahnder ermitteln Verursacher

Mit der Pressemeldung Nr. 0126 vom 19.01.2023 berichteten wir folgendes:

Stadtbergen – Am Mittwoch (18.01.2023) ereignete sich in der Zeit von 05:30 Uhr bis 05:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Kappbergstraße (Auf Höhe Hausnummer 2). Durch Zeugen konnte im Tatzeitraum ein Unfall akustisch wahrgenommen werden. Eine bislang unbekannte Person übersah einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw und kollidierte mit diesem. Im Anschluss entfernte sich die Person ohne die Polizei über den Unfall zu informieren. Laut erster Ermittlungen könnte es sich bei dem vom Unfallverursacher verwendeten Fahrzeug um einen Lkw der Marke Mercedes Benz handeln.

Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg 6 unter der 0821/323-2610 zu melden.

- - - ab hier neu: - - -

Durch die Beamten der örtlichen Polizeiinspektion wurden die Unfallfluchtfahnder der Augsburger Verkehrspolizei um Mithilfe ersucht. Durch Begutachtung des Schadens an dem beschädigten Fahrzeug und Recherchen mit den aufgefundenen Fahrzeugfragmenten am Unfallort konnten diese nicht nur den genauen Fahrzeugtyp des unfallverursachten Fahrzeuges ausfindig machen, sondern auch diese Summe der zugelassenen Fahrzeuge durch die Farbe eingrenzen.

Eine Überprüfung der in Frage kommenden Fahrzeuge führte schließlich zu einem Lkw der Marke Mercedes Benz, der sich zum Zeitpunkt der Überprüfung bereits in einer Werkstatt zur Reparatur befand. An dem Lkw konnten Unfallspuren ausgemacht werden die eindeutig dem genannten Verkehrsunfall zugeordnet werden konnten. Der Fahrer muss sich nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

0167 – Radkappe führt zu Täter

Neusäß - Am Mittwoch (11.01.2023) stellte ein Wohnwagenbesitzer im Ortsteil Ottmarshausen am Nachmittag einen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite seines in der St.-Vitus-Straße am Straßenrand abgestellten Fahrzeuges fest. Neben dem Schaden, der auf circa 1.000 Euro geschätzt wurde, konnte vor Ort eine Radkappe aufgefunden werden, die einem 1er oder 2er BMW zugeordnet werden konnte. Weitere Hinweise auf das Verursacherfahrzeug konnten an der Unfallstelle nicht gewonnen werden. Eine Recherche der eingeschalteten Unfallfluchtfahnder der Augsburger Verkehrspolizei führte zu einer dreistelligen Anzahl von Fahrzeugen im Umkreis des Tatortes. Dennoch konnte mit viel Fleiß ein 88-jähriger Fahrzeugführer als Verursacher ermittelt werden. An seinem Fahrzeug konnte ein entsprechendes Schadensbild und eine fehlende Radkappe festgestellt werden. Der Unfallverursacher muss nun nicht nur für den entstandenen Schaden an dem Wohnwagen aufkommen, sondern sich auch wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

0168 - Alkoholfahrt

Aindling - Am 23.01.23, gegen 23:40 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der PI Aichach einen 60-jährigen Pkw-Fahrer in der Gamlinger Straße. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte mit knapp 1,4 Promille den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Der Beschuldigte musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

0169 - Aufbrüche von Pkw - Aufruf von Videoaufzeichnungen

Ried - Breitenbronn - Holzara - Im Tatzeitraum vom Sonntag, 22.01.2023, 20.30 Uhr bis Montag, 23.01.2023, 06.45 Uhr, kam es in den Dinkelscherber Ortsteilen Ried, Breitenbronn und Holzara zu einer Serie von 5 Pkw-Aufbrüchen sowie von 2 Diebstählen aus unversperrten Pkw. Die Pkw waren an und vor ihren Anwesen oder in offenen Garagen abgestellt. In den Pkw lagen von außen erkennbar Taschen o.ä. Gegenstände.

Die teilweise verschneiten Pkw räumte der noch unbekannte Täter vom Schnee frei, um im Fahrzeuginneren nach abgelegten Gegenständen Ausschau zu halten. Falls er entsprechende Gegenstände sah, schlug er bei den versperrten Pkw jeweils eine Fensterscheibe ein.

Zusammenfassend für alle angezeigten Fälle verursachte der Unbekannte einen Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Bargeld aus den vorgefundenen Geldbeuteln konnte er in einer Höhe von 700 Euro entwenden.

Die Polizei Zusmarshausen bittet um Hinweise und um Mitteilung, ob bei eventuell vorhandenen Kameras auch von nicht betroffenen Anwesen ein mutmaßlicher Tatverdächtiger aufgezeichnet worden ist. Zeugen werden gebeten sich unter der 08291/1890-0 bei der Polizei Zusmarshausen zu melden.

Ebenfalls weißt die Polizei nochmals darauf hin, dass keine Gegenstände sichtbar im Fahrzeug abgelegt werden sollten.