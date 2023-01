NÜRNBERG. (113) Zwischen Samstagabend (21.01.2023) und Montagmorgen (23.01.2023) brachen Unbekannte in einen Tabakladen in der Nürnberger Innenstadt ein und entwendeten hochpreisige Waren. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Zwischen 19:00 Uhr am Samstag und 07:00 Uhr am Montag schlugen Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Fachhandels für Tabakerzeugnisse und Spirituosen in der Kaiserstraße ein und entwendeten mehrere hochpreisige Artikel mit einem mittleren vierstelligen Gesamtwert.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.



