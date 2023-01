ZIRNDORF/OBERASBACH. (112) Zwischen dem 15.01.2023 (Sonntag) und dem 23.01.2023 (Montag) wurden in den Stadtgebieten Zirndorf und Oberasbach mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und Wertgegenstände entwendet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.



Unbekannte brachen im genannten Zeitraum im Stadtgebiet Zirndorf insgesamt 5 Fahrzeuge auf und schlugen bei diesen jeweils Scheiben ein. Anschließend entwendeten die Täter Wertgegenstände und flüchteten. Betroffen waren Fahrzeuge aus der Robert-Koch-Straße, der Cadolzburger Straße, der Franz-Schubert-Straße, der Burgfarrnbacher Straße und der Schulstraße.

Weiterhin schlugen Unbekannte zwischen 19:30 Uhr am Sonntag (22.01.2023) und 06:30 Uhr am Montag (23.01.2023) die Scheibe eines Pkw in der Biberttalstraße in Oberasbach ein und entwendeten mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeug.

Ob die Fälle in den beiden Kommunen im Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Polizeiinspektion Zirndorf und die Polizeiinspektion Stein haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise von Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Unbekannten geben können.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zirndorf unter 0911 969270 entgegen.



Erstellt durch: Sebastian Schmidt / bl