BAYREUTH. Trotz Solidarisierungstaten mit einem alkoholisierten Unfallflüchtigen, konnten Polizeibeamte aus Bayreuth am Montagabend einen 32-jährigen Tatverdächtigen auf einem Hausdach festnehmen.

Einer Streifenbesatzung der Polizei Bayreuth-Stadt fiel am gestrigen Abend in der Straße „Dammallee“ ein beschädigter Streukasten sowie ein umgefahrenes Verkehrsschild auf. Eine Verkehrsunfallmeldung hierzu war nicht eingegangen. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Polizeibeamten ein Fahrzeug, sowie Fragmente des Kennzeichnens benennen, welches er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im dortigen Bereich festgestellt hatte. Der Zeuge konnte weiterhin beobachten, wie der Fahrer offensichtlich die Kontrolle über sein Auto verlor und dieses frontal gegen einen Streukasten steuerte.

Im Rahmen der Fahndung konnte das geparkte Fahrzeug in der Nähe festgestellt werden. Dieses wies deutliche Unfallspuren auf. Kurz darauf tat sich ein weiterer Zeuge auf, der Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben konnte. Dieser sollte sich in der Wohnung seiner Mutter verborgen halten. Als die Polizeibeamten wenig später an der Wohnungstüre klingelten, schlug ihnen eine Welle der Gegenwehr entgegen. Zuerst verwehrte die Mutter den Zutritt zur Wohnung und die Kontaktaufnahme mit dem Tatverdächtigen. Als kurze Zeit später ein Durchsuchungsbeschluss vorlag, verweigerte die Mutter weiter den Zutritt zu deren Wohnung. Weitere anwesende Personen solidarisierten sich, sodass die Kollegen die Tür mit Gewalt öffnen mussten. Einer der anwesenden Personen verhielt sich so aggressiv den Polizeibeamten gegenüber, dass dieser mittels Handschellen gesichert werden musste. Dem Täter gelang zwischenzeitlich die Flucht über den Balkon auf ein Nachbardach, wo ihn die Polizisten überwältigten und festnahmen.

Die Feststellung des genauen Alkoholgehalts zum Zeitpunkt des Unfalls, wird die Auswertung der durch einen Arzt entnommenen Blutprobe ergeben. Der Pkw des 32-Jährigen wurde durch die Staatsanwaltschaft als Beweismittel beschlagnahmt. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren in dem er unter anderem mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen muss. Das strafrechtliche Verhalten der anderen Personen in der Wohnung wird derzeit geprüft.