47-Jähriger erfasst Fußgängerin - Angehöriger geht Unfallverursacher an und beschädigt Pkw

MILTENBERG. Am Montagabend übersah ein 47-Jähriger mit seinem Pkw eine Fußgängerin und erfasste diese. Die Frau wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Das anschließende Verhalten eines Angehörigen hat für diesen strafrechtliche Konsequenzen.

Der Verkehrsunfall im Bereich Am Viehtrieb / Mäuerleinsweg ereignete sich am Montag gegen 17:30 Uhr. Ein 47-Jähriger war mit seinem Pkw unterwegs und übersah nach derzeitigen Erkenntnissen eine 48-jährige Fußgängerin. Er erfasste die Frau, wodurch diese zunächst auf die Motorhaube des Fahrzeugs prallte und schließlich auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt musste die Frau zur weiteren Abklärung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden, erlitt jedoch lediglich leichte Verletzungen.

Ein 22-jähriger Angehöriger der Fußgängerin kam kurze Zeit später an die Unfallstelle und ging unvermittelt auf den 47-jährigen Unfallverursacher los. Er beleidigte den Mann massiv und ging diesen auch körperlich an. Zudem beschädigte er den Pkw des Mannes durch Schläge und Tritte. Der 47-Jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen.

Der 22-Jährige wird sich nun wegen Bedrohung, Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten müssen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Samstag, 16:30 Uhr, wurde in der Eichendorffstraße ein BMW im Bereich der Beifahrerseite mutwillig beschädigt.

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte gewaltsam versucht zwei SB-Automaten an einem Hofladen im Unteren Stadtweg aufzubrechen. Der Sachschaden beläuft sich auf 25.000 Euro. Die Täter flüchteten ohne Tatbeute.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN A. MAIN, OT DETTINGEN A. MAIN, LKR. ASCHAFFFENBURG. Zwischen Sonntag, 17:00 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Auenstraße an gleich zwei Anwesen Beschädigungen - an der Grundstücksmauer und an einem Gartenzaun - hinterlassen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

MÖNCHBERG, LKR. MILTENBERG. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am frühen Freitagmorgen in der Wendelinusstraße eine Straßenlaterne beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.