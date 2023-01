ROSENHEIM. In der Nacht von Freitag, 20.01., auf Samstag, 21.01.2023, brachen unbekannte Täter in den Kiosk sowie das Café des Rosenheimer Klinikums ein und entwendeten Bargeld sowie Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise.

Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich in der Zeit von Freitag, 20.01.2023, 17:00 Uhr, auf Samstag, 21.01.2023, 09:00 Uhr, Zutritt zum Kiosk und zum Café des Klinikums in der Ellmaierstraße in Rosenheim. Die Täter brachen jeweils die versperrten Türen auf, nahmen Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich an sich und entwendeten zudem noch Zigaretten.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) führten für die Kripo Rosenheim die ersten Ermittlungen durch. Inzwischen hat das für Eigentumsdelikte zuständige Fachkommissariat K2 die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise:

Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich des Kiosks sowie des Cafés im Rosenheimer Klinikum verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem sind in der Zeit im Klinikum verdächtige Personen aufgefallen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Wer kann sonst Hinweise geben, die zur Klärung der Taten führen könnten?

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 2000 oder an jede andere Polizeidienststelle.