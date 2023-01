MÜHLDORF AM INN. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein konnten insgesamt vier Festnahmen getätigt werden. Des Weiteren stellten die Rauschgiftfahnder ca. 17 Kilogramm Marihuana sowie einen mittleren vierstelligen Eurobetrag Bargeld sicher. Drei der vier Tatverdächtigen sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Seit Anfang des Jahres führten die Staatsanwaltschaft Traunstein und die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn ein Ermittlungsverfahren gegen insgesamt vier Tatverdächtige im Alter von 22 bzw. 23 Jahren. Ihnen wird vorgeworfen, bandenmäßig im und aus dem Raum Mühldorf/Altötting heraus in größerem Stil mit Betäubungsmitteln Handel betrieben zu haben. Die Ermittlungen erfolgten dabei in enger Zusammenarbeit mit Polizeibehörden des Landes Rheinland-Pfalz.

Im Zuge der aufwendigen Ermittlungen konnten am Freitag (20. Januar) in einer konzertierten Aktion insgesamt ca. 17 Kilogramm Marihuana, ein mittlerer vierstelliger Eurobetrag Bargeld und zahlreiche weitere Beweismittel im Rahmen eines operativen Einsatzes sowie bei diversen Durchsuchungsmaßnahmen aufgefunden und sichergestellt werden. Des Weiteren konnten die vier dringend Tatverdächtigen vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein wurden die vier Tatverdächtigen dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen alle vier Beschuldigten Haftbefehl, setzte jedoch einen Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug. Drei der vier Tatverdächtigen wurden in Untersuchungshaft genommen und in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten verbracht.

Bei dem am vergangenen Freitag unter der Leitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd durchgeführten Polizeieinsatz waren neben zahlreichen Ermittlern der Kripo Mühldorf auch Einsatzkräfte der Zentralen Einsatzdienste Rosenheim und Traunstein, der örtlichen Polizeiinspektionen, des Bayerischen Landeskriminalamtes, der Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben sowie der Polizeiinspektion Spezialeinheiten des Polizeipräsidiums München eingesetzt.