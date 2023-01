GILCHING,LKRS.STARNBERG.Ein 14-Jähriger wurde am vergangenen Sonntag Opfer eines versuchten Raubes. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 18:40 Uhr wurde der Jugendliche in einer Unterführung am Vorplatz der S-Bahn-Station Gilching/Argelsried von vier Unbekannten angesprochen, die Geld und Handy forderten. Als der Schüler dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde er von hinten niedergeschlagen und verletzt. Die Täter flüchteten danach ohne Beute, der 14-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Haupttäter war etwa 190 cm groß, sprach deutsch mit ausländischem Akzent und hatte eine dunklere Hautfarbe. Er war bekleidet mit einer schwarzen Adidas-Jacke, weißen Sneakern und Handschuhen der Marke Nike.

Gegenüber der Polizei gab das Opfer an, einen weiteren Raub in unmittelbarer Nähe beobachtet zu haben. Hier sei ein etwa zehnjähriger Junge ebenfalls von mehreren jungen Männern dazu gezwungen worden, seine Nike-Schuhe auszuziehen und an die Täter zu übergeben.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet eventuelle Zeugen, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 08141-6120 in Verbindung zu setzen. Ebenso bittet die Polizei den etwa zehnjährigen Jungen, sich dringend bei der Polizei zu melden.