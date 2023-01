RUDELZHAUSEN,LKRS.FREISING.Beim Brand einer Wohnung in Rudelzhausen wurde am gestrigen Sonntag ein 49-jähriger Mann leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro.

Gegen 13:50 Uhr waren die Rettungskräfte über das Feuer informiert worden, das bisherigen Erkenntnissen zufolge in einem Kinderzimmer im ersten Obergeschoss des Hauses am Eichenfeld ausgebrochen war.

Die alarmierten Feuerwehrkräfte konnten eine Ausbreitung des Brandes verhindern und die Flammen zügig ablöschen. Ein Bewohner des Hauses wurde mit dem Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Erding hat noch am Sonntag die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache übernommen.