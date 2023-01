LANGENBACH, LKR. FREISING; Am vergangenen Samstag sprengten bislang Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Langenbach. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Am 22.01.2023 sprengten bislang unbekannte Täter gegen 22:05 Uhr einen Verkaufsautomaten für Zigaretten in der Bahnhofstraße in Langenbach. Hierbei wurde nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ein Böller verwendet, der in Deutschland nicht zugelassen ist. Der Automat wurde durch die Detonation stark beschädigt und im Anschluss entleert. Zum entstandenen Sach- bzw. Beuteschaden können keine näheren Angaben gemacht werden.

Ein Tatzusammenhang mit vorausgegangenen Fällen im Bereich des Landkreises Freising wird derzeit geprüft.

Bei den Tätern handelt es sich nach Aussage eines Zeugen um drei Personen, die bei Tatausführung Skimasken bzw. Sturmhauben trugen. Eine nähere Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter unerkannt flüchten.

Die Kriminalpolizei in Erding hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter 08122/968-0 zu melden.