STRAUBING. Am Sonntag, den 21.08.2022, gegen 07.30 Uhr wurde ein 28-Jähriger von drei bislang unbekannten Männern in Straubing in der Grünanlage am Kinseher Berg beim Aufgang Fraunenbrünnlstraße niedergeschlagen, wodurch dieser erheblich verletzt wurde.

Die Polizeiinspektion Straubing bat im Rahmen einer öffentlichen Fahndung mit Lichtbildern der drei unbekannten Männer um Hinweise aus der Bevölkerung. Aufgrund dieser stelle sich einer der drei Beschuldigten, weshalb auch die weiteren beiden Beschuldigten ermittelt werden konnten.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit erledigt. Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 23.01.2023, 16:06 Uhr