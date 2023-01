0155 – Betrugsmasche: CEO Fraud

Am vergangenen Donnerstag wurde eine Gemeindeverwaltung im Landkreis Donau-Ries Opfer eines Betrugsversuchs. Jedoch konnte dieser durch das umsichtige Personal rechtzeitig erkannt werden.

Der genaue Hergang ist längst kein Einzelfall. Wie es in einer offenen Kommunikationswelt üblich, sind die Mitarbeiter einer Firma oder Behörde samt Funktion im Internetaufritt veröffentlicht. Was jedem Kunden weiterhelfen soll, kommt allerdings auch Betrügern entgegen. Sie machen sich diese wichtigen Informationen zu nutzen und treten meist per E-Mail unter falschem Namen an bestimmte Mitarbeiter heran. Dabei wird eine eilige Zahlung angefragt und die Kontodaten des vermeintlichen Empfängers gleich angegeben. So auch in dem Fall im Ries. Die Buchhaltung erhielt dabei ein Mail mit der Bitte eines angeblichen Geschäftspartners, dringend eine Zahlung in Höhe von rund 50.000 Euro auf ein ausländisches Konto für Software und technischen Support zu überweisen. Die gefälschte E-Mail wurde aber als solche erkannt und es kam zu keiner Überweisung. In der Vergangenheit fielen Firmenmitarbeiter bereits auf diese Masche herein, weil ihnen grundsätzlich der angebliche Absender bekannt war.

Wie sich also dagegen schützen? Grundsätzlich rät die Polizei den Unternehmen, alle relevanten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinsichtlich des Betrugsphänomens zu sensibilisieren. Hierzu ist eine Erläuterung und Auflistung denkbarer Tathandlungen der Betrüger oft dienlich. So reagieren Mitarbeiter bei Kontakt aufmerksamer und besonnener. Bei ungewöhnlichen Zahlungsanweisungen sollten, logischerweise vor Veranlassung der Zahlung, zudem weitere Schritte beachtet werden. Grundsätzlich bedarf es bei jeder größeren finanziellen Transaktion des Vier-Augen-Prinzips. Die E-Mail sollte hinsichtlich der Absenderadresse und korrekter Schreibweise genau überprüft werden. Es sollte stets eine Verifizierung der Zahlungsaufforderung über Rückruf oder schriftliche Rückfrage beim genannten Auftraggeber erfolgen. Die Nutzung eines zweiten Kommunikationskanals ist hierbei anzuraten. Es empfiehlt sich, die Antwortfunktion aus der E-Mail-Anwendung nicht zu verwenden, sondern die E-Mail-Adresse von Hand einzutragen. Mitarbeiter sollten den Kommunikationspartner einem Identitätscheck unterziehen. Eine persönliche Kontaktaufnahme mit der Geschäftsleitung, beziehungsweise dem nächsten Vorgesetzten, ist ein unabdingbarer Schritt um einem Betrugsversuch entgegenwirken zu können. Grundsätzlich sollten sich Angehörige eines Unternehmens bei derartigen Auffälligkeiten und Fragen stets an die Polizei wenden.

0156 – Auffahrunfall auf der A8

A8/ AS Gersthofen/ FR München – Am Sonntag (22.01.2023) ereignete sich gegen 23:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A8. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer fuhr ungebremst in das Heck eines Lkws. Hierdurch geriet der Pkw ins Schleudern und kam schlussendlich an der Außenschutzplanke zum Stehen. Der 57-Jährige kam vorsorglich ins Krankenhaus, erlitt jedoch lediglich leichte Verletzungen. Der 45-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der rechte Fahrstreifen musste für zwei Stunden gesperrt werden, der mittlere Fahrstreifen war für circa eine Stunde gesperrt. Durch die Freiwillige Feuerwehr Adelsried wurde die Fahrbahn gereinigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf über 75.000 Euro geschätzt.

0157 - Schlafend in Fahrt

A8/ AS Zusmarshausen/ FR Stuttgart - Am Sonntag (22.01.23) fuhr gegen 13:45 Uhr ein 45-jährige Fahrer eines Transporters mit Anhänger auf der A8. Plötzlich geriet das Gespann auf den Pannenstreifen, auf welchem es ca. 500 m weiter fuhr. Eine Streife der VPI Augsburg befand sich während des gefährlichen Fahrmanövers direkt hinter dem Gespann. Die Streife fuhr sofort mit Sondersignalen neben das Gespann. Der Fahrer schaute die Beamten verschlafen an und wechselte im Anschluss zurück auf den rechten Fahrstreifen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle äußerte der Fahrer sofort, dass er während der Fahrt eingeschlafen sei. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ. Der Fahrer durfte seine Fahrt erst nach einer längeren Ruhezeit fortsetzen. Glücklicherweise ist dem Fahrer sowie den weiteren vier Insassen des Kleintransporters durch den Sekundenschlaf des Fahrzeuglenkers nichts passiert. Ein später ermittelter Zeuge gab die Auskunft, dass es sich bei diesem Fahrfehler bereits um den zweiten innerhalb kurzer Zeit handelte.

Gegen den 45-Jährigen wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Augsburg unter der 0821/323-2010 zu melden.

0158 - Polizei warnt vor ausgereifter Betrugsmasche

Dass immer wieder dubiose Briefe mit unbegründeten Zahlungsaufforderungen versandt werden, ist mittlerweile hinreichend bekannt. Nun haben die Betrüger eine neue Strategie entwickelt, um die Echtheit der Zahlungsaufforderung glaubhaft zu machen. Sie verschicken die Post per „Warenpost“, dies ähnelt einem Einschreiben. Auf dem Brief ist zudem ein Amtsgericht als Kostenstelle angegeben. Der eigentliche Absender des Schreibens ist in den meisten Fällen nicht existent. Die Adressaten werden aufgefordert einen Geldbetrag zu überweisen. Bitte achten Sie bereits hier darauf, wo sich dieses Konto befindet. Sollte das Empfängerkonto ein ausländisches Konto sein, so sollten Sie hier schon skeptisch werden.

Die Polizei Nördlingen rät: Überprüfen Sie bitte, ob die Zahlungsaufforderung überhaupt gerechtfertigt ist, informieren Sie sich ggf. im Internet über den Absender, bei der Verbraucherschutzzentrale oder wenden Sie sich an die örtliche Polizeidienststelle.

0159 - Pkw brennt vollständig aus

Kaisheim - Am 22.01.2023, um 17.33 Uhr, war ein 53-jähriger Offinger mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 2 in Richtung Norden unterwegs. Am Kaisheimer Berg begann der Ford plötzlich an Leistung zu verlieren. Alle Warnlampen leuchteten auf und der Motor fiel aus. Als der 53-Jährige und sein 43-jähriger Beifahrer auf der rechten der beiden nordwärts führenden Fahrspur ausstiegen, schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand der Pkw in Vollbrand. 15 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kaisheim löschten das Autowrack schließlich ab. Es entstand Totalschaden in einer Höhe von ca. 8.000 EUR. Bis zum Ende der Aufräumarbeiten und Bergung des ausgebrannten Wracks musste für etwa eine Stunde eine Umleitung auf der B 2 eingerichtet werden. Die beiden Männer im Wagen blieben unverletzt

0160 - Rauschgiftkriminalität

Friedberg - Am 22.01.2023 gegen 18:45 Uhr, machte eine Person, eine Streife der Polizeiinspektion Friedberg aufmerksam, dass eine männliche Person vor einem Lokal in der Friedberger Innenstadt einen Joint rauchen würde. Als der einschlägig bekannte 40-jährige einer Personenkontrolle unterzogen wurde, hatte er den Joint weggeworfen. Dieser konnte allerdings durch die Beamten in unmittelbarer Nähe aufgefunden und dem 40-Jährigen zugeordnet werden. Im Verlaufe der Ermittlungen, wurde durch die Staatsanwaltschaft bzw. Amtsgericht Augsburg eine Hausdurchsuchung bei dem 40-Jährigen angeordnet. Dabei konnten die Beamten noch weiteres Marihuana auffinden. Der 40-Jährigen muss sich nun wegen des Besitzes von Betäubungsmittel verantworten.

0161 - Betrug durch falsche SMS-Mitteilung

Höchstädt - Am 22.01.2023 erhielt ein Höchstädter eine SMS, indem er zur Verifizierung seines Kontos aufgefordert wurde. Dies wäre notwendig, um eine Steuerrückerstattung von 268 Euro zurück zu erhalten. Über einen beigefügten Link sollte er daraufhin seine Kontodaten eingeben. Der Höchstädter fiel nicht den Betrugsversuch herein und gab keine Daten preis.

Tipps zum Schutz vor Betrug unter: www.polizei-beratung.de