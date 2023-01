Einbruch in Einfamilienhaus – Wer kann Hinweise geben?

ERLENBACH A. MAIN, MILTENBERG. Am Wochenende verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus und flüchteten im Anschluss unerkannt mit Schmuck. Die Kripo Aschaffenburg führt die weiteren Ermittlungen und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Anwesen in der Bergstraße zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 17:20 Uhr, ereignet. Die unbekannten Täter verschafften sich über die Terrassentür Zutritt zum Haus und durchwühlten es. Sie flüchteten mit Schmuckgegenständen im Wert von mehreren tausend Euro in unbekannte Richtung. Auch der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen nach im vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat inzwischen die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise unter Tel. 06021/857-1733.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

unter Tel. 06021/857-1830 Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

Sachbeschädigung an mehreren Pkw - Anwohner beobachtet Tat - Weitere Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein noch Unbekannter hat am Sonntagmorgen gleich mehrere Fahrzeuge beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Ein Zeuge konnte die Tat beobachten. Die Polizei Aschaffenburg hofft nun auf weitere Hinweise zur Klärung der Sachbeschädigungen.

Am Sonntagmorgen gegen kurz nach 06:00 Uhr konnte ein Zeuge eine männliche Person dabei beobachten, wie diese mutwillig im Bereich der Nelseestraße / Barddroffstraße dort geparkte Fahrzeuge beschädigte und im Anschluss zu Fuß flüchtete.

Mindestens acht Fahrzeuge sind von dem Unbekannten angegangen worden. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Autos der Marken Seat, Dacia, BMW, VW, Skoda, Opel sowie Mercedes. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Ob die Beschädigungen im Zusammenhang mit einer ähnlichen Tat von Freitagnacht auf Samstagmorgen (wir berichteten) stehen, wird von den Ermittlern geprüft.

Die Polizei Aschaffenburg bittet weitere Zeugen, die Sachdienliches mitteilen können, sich unter Tel. 06021 / 857-2230 zu melden.

Mit E-Scooter betrunken an geparktes Auto gefahren - Mutmaßlicher Unfallfahrer mit Platzwunde in Klinikum eingeliefert

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Ein 59-Jähriger ist am Sonntagabend mit seinem E-Scooter offensichtlich betrunken gegen einen geparkten Pkw gestoßen und hat sich in der Folge dabei leicht verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden von der Polizeiinspektion Aschaffenburg geführt.

Dem aktuellen Stand der Ermittlungen war der Mann mit dem Elektrogefährt im Ulmenweg in Richtung kleiner Auweg unterwegs, als er dabei gegen einen dort abgestellten VW Sharan fuhr. In der Folge kam er zu Sturz und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu, die im Klinikum behandelt werden musste. An dem Auto ist Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstanden.

Ein Polizist in Freizeit half dem verletzten Mann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und verständigte die diensthabenden Kollegen. Die Streife stellte bei dem E-Scooter-Fahrer nicht nur einen Wert von über zwei Promille fest, auch das Versicherungskennzeichen des Rollers war nicht mehr gültig.

Neben der Versorgung seiner Verletzung musste der 59-Jährige im Krankenhaus auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfalls sucht die Polizei Aschaffenburg nach weiteren Zeugen. Diese werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Verkehrskontrolle auf A3 - Fahrer berauscht - Mitfahrer wirft Betäubungsmittel aus dem Fenster

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine Verkehrskontrolle auf der A3 hat für einen 32-jährigen Autofahrer und einen seiner Mitinsassen Konsequenzen. Der Fahrer war berauscht unterwegs. Sein 29-jähriger Mitfahrer warf vor der Anhaltung geringe Mengen Betäubungsmittel aus dem Fenster. Die Polizisten konnten es jedoch sicherstellen.

Die Beamten nahmen am Montag gegen kurz nach 02:00 Uhr eine graue Mercedes E-Klasse ins Visier, die gerade in Richtung Süden fuhr. Das Auto war mit vier Personen besetzt. Bei der Anhaltung des Pkw an der Rastanlage Spessart Süd sahen die Polizisten, dass kleine Tütchen aus dem Auto geworfen wurden.

Offensichtlich wollte einer der Insassen, ein 29-Jähriger, das darin befindliche Marihuana entsorgen. Er hatte allerdings nicht mit den guten Augen der Beamten gerechnet. Sie fanden eine geringe Menge Cannabis. Gegen ihn wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes ermittelt.

Der 32-jährige Fahrer des Mercedes hatte vor der Fahrt offensichtlich Marihuana konsumiert. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Hinzu kam, dass sich bei der Kontrolle herausstellte, dass das Fahrzeug weder versichert noch ordnungsgemäß zugelassen war. Eine Weiterfahrt, auch mit einem anderen Fahrer kam damit nicht mehr in Frage.

Die Streife leitete entsprechende Strafverfahren gegen die beiden Männer ein.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Zeit zwischen Freitag, 20:00 Uhr, und Samstag, 20:30 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht an einem grauen Mercedes A200. Das beschädigte Fahrzeug ist offensichtlich am Fahrbandrand im Hohenzollernring geparkt an der Stoßstange angefahren worden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 23:00 Uhr, und Sonntag, 18.00 Uhr, wurde ein grauer Mercedes in der Lindenstraße offenbar mutwillig beschädigt. Der Pkw stand in einem frei zugänglichen Hof.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.