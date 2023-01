KEMPTEN. Am 23.10.2023 kam ein Fahrzeug vom Adenauerring ab und schlitterte einen Abhang hinunter. Der Fahrer blieb unverletzt.

Gegen 10:45 Uhr wurde die Verkehrspolizeiinspektion Kempten über einen ungewöhnlichen Verkehrsunfall unterrichtet. Ein Pkw solle auf dem Adenauerring in Fahrtrichtung Berliner Platz rechts von der Fahrbahn abgekommen sein und nun im Bereich der Straße „Am Augarten“ stehen. Tatsächlich kam der 72-jährige Fahrzeugführer mit seinem Pkw rechts von der Fahrbahn ab und schlitterte in Richtung der oben genannten Straße. Glücklicherweise blieb der Pkw-Fahrer trotz erheblichen Sachschadens unverletzt. Die eingesetzte Feuerwehr- und Rettungsbesatzung konnte nach Überprüfung des Fahrzeuges sowie des Betroffenen die Unfallörtlichkeit ohne weitere Maßnahmen verlassen. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. (VPI Kempten)

