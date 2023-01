WÜRZBURG / HEIDINGSFELD. Von Samstag auf Sonntag ist ein Unbekannter in einen Getränkemarkt eingebrochen. Er entwendete Bargeld und entkam mit seiner Beute unerkannt. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen muss sich der Einbruch in der Mergentheimer Straße im Zeitraum zwischen Samstagabend, 20:10 Uhr, und Sonntagnachmittag, 13:35 Uhr, ereignet haben. Der Täter öffnete gewaltsam eine Glasschiebetür, um in den Markt zu gelangen. Er entwendete anschließend einen dreistelligen Geldbetrag und flüchtete damit in unbekannte Richtung.

Wer im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet hat, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.