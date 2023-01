KOLBERMOOR, LKR. ROSENHEIM. Am Samstag, 21. Januar 2023, standen knapp 90 Angehörige der Sicherheitswachten im südlichen Oberbayern beim Zentralen Fortbildungstag des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd im Mittelpunkt. Neben den beiden Fachvorträgen war auch ein allgemeiner Informationsaustausch rund um das Thema Sicherheit auf dem Programm. Für ihr engagiertes und couragiertes Wirken sprach Polizeipräsident Manfred Hauser allen Angehörigen der Sicherheitswacht darüber hinaus seine ausdrückliche Anerkennung aus.

Im südlichen Oberbayern leisten derzeit 133 Männer und Frauen in 24 Sicherheitswachten ihren ehrenamtlichen Dienst für mehr Sicherheit in unserer Heimat. Die meisten davon waren mit den Ansprechpartnern der jeweiligen örtlichen Polizeiinspektionen in den Mareissaal nach Kolbermoor gekommen, wo sie von Polizeipräsident Herrn Manfred Hauser, dem 1. Bürgermeister der Stadt Kolbermoor Herrn Peter Kloo und weiteren leitenden Beamten des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd herzlich begrüßt wurden.

Sicherheit und Ordnung zählen zu den elementaren Eckpfeilern für die Menschen. Die Aufrechterhaltung der hierfür erforderlichen Werte, wie Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe, soziale Teilhabe, Gemeinschaftssinn und vor allem Verantwortung für andere zu übernehmen, sind wegweisend für das Engagement der Sicherheitswacht in ihrem besonderen Ehrenamt.

„Sie alle üben ein besonderes Ehrenamt aus, denn Sie leisten einen nicht unerheblichen Beitrag zur hervorragenden Sicherheitslage in unserem Präsidialbereich. Durch Ihr hohes, couragiertes und bürgernahes Engagement sind Sie ein wichtiges Bindeglied und verlässlicher Partner innerhalb der bayerischen Sicherheitsarchitektur und dies macht Sie zu „Helden des Alltags“. Ihr bürgernahes Verhalten baut Vorurteile ab und zugleich Vertrauen in Ihre Tätigkeit auf. Denn Sicherheit ist ein Gemeinschaftsprodukt“, so Polizeipräsident Manfred Hauser. Ferner betonte er, dass Ihn die aktuellen Mitglieder-Zahlen sehr freuen und er sich sicher ist, dass diese in den nächsten Jahren noch weiter ausgebaut werden können. „Ich werde mich stets dafür einsetzen, auf Ihr bedeutendes Ehrenamt hinzuweisen und dieses zu fördern.“

Im Rahmen des Zentralen Fortbildungstags wurden den Angehörigen der Sicherheitswacht viele Informationen und Neuigkeiten mittels der Fachvorträge vermittelt. Anregende Gespräche und Diskussionen sowie der gegenseitige Erfahrungsaustausch der Sicherheitswachten aus allen neun Landkreisen des südlichen Oberbayerns und der Stadt Rosenheim rundeten das abwechslungsreiche Programm ab. Nach rund fünf Stunden ließen die Teilnehmer dann „ihren Tag“ bei Kaffee und Kuchen ausklingen.

Bürgerinnen und Bürger, welche sich für die Sicherheitswacht interessieren und sich ebenfalls ehrenamtlich engagieren möchten, können sich jederzeit bei Ihrer örtlich zuständigen Polizeiinspektion oder auf der Internetseite der Bayerischen Polizei hierüber informieren.