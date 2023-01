TITTMONING, OT OLLERDING, LKR. TRAUNSTEIN. Die Ursache für den Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen am späten Sonntagvormittag, 22. Januar 2023, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde, aber Schätzungen zu Folge ein Sachschaden in Höhe von mindestens 250.000 Euro entstand, ist Gegenstand kriminalpolizeilicher Untersuchungen.

Gegen 11.20 Uhr wurden am späten Sonntagvormittag (22.01.2023) mehrere Feuerwehren aus der Region, das Bayerische Rote Kreuz und die Polizei wegen eines Brandes im Tittmoninger Ortsteil Ollerding alarmiert. Beim Eintreffen der Helfer stand auf dem landwirtschaftlichen Anwesen ein Nebengebäude, in dem sich neben landwirtschaftlichen Gerätschaften auch eine Hackschnitzelanlage befindet, bereits in Vollbrand.

Den rund 160 Helfer der eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren gelang es bis zum frühen Nachmittag, die Flammen zu löschen. Erfolgreich konnte dabei ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude des Hofes verhindert werden. Menschen wurden zum Glück bei dem Brand nicht verletzt, es entstand jedoch hoher Sachschaden. Ersten Schätzungen zu Folge beträgt dieser mindestens eine Viertel Million Euro.

Im Anschluss an die Löscharbeiten übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) aus Traunstein vor Ort für die Kriminalpolizei die ersten Ermittlungen zur Brandursache. Die weitere Sachbearbeitung liegt bei den Brandfahndern des zuständigen Fachkommissariats K1. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen, weshalb hierzu noch keine Aussagen getroffen werden können. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich für die Ermittler bislang aber nicht.