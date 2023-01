GOCHSHEIM, LKR. SCHWEINFURT. Bei einem Einbruch am Samstagabend in ein Einfamilienhaus erbeutete ein Unbekannter Schmuck und Glasfiguren. Der Täter drang gewaltsam durch ein Fenster in das Haus ein und machte sich auf die Suche nach Wertgegenständen. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kripo Schweinfurt.

Bei ihrer Heimkehr mussten die Bewohner des Hauses in der Weyerer Straße feststellen, dass ein Einbrecher in der Zeit von 18:00 bis 23:00 Uhr in ihr Heim eingedrungen war. Gewaltsam hatte er ein Fenster geöffnet und war so in den Innenraum gelangt. Dort durchsuchte er sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Mit Schmuck und Sammelfiguren aus Glas flüchtete er schließlich unerkannt. Der angerichtete Schaden wird sich auf rund 400 Euro belaufen.

Zur Aufklärung der Tat bittet die Kripo Schweinfurt Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, sich bei der Polizei unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.