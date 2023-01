NÜRNBERG. (102) Am Samstagabend (21.01.2023) griff in der Nürnberger Innenstadt ein 33-Jähriger während einer Taxifahrt den 53-jährigen Fahrer an und versuchte anschließend zu flüchten. Mit Hilfe zweier Mitarbeiter der DB-Sicherheit konnte der Tatverdächtige festgehalten werden.



Gegen 21:30 Uhr ließ sich ein 33-Jähriger von einem 53 Jahre alten Taxifahrer befördern. Im Bereich des Marientorgrabens schlug er plötzlich unvermittelt auf den Fahrer ein, so dass dieser stoppen musste. Anschließend floh der Angreifer.

Während der Taxifahrer den 33-Jährigen zu Fuß verfolgte, wurden Mitarbeiter der DB-Sicherheit auf den Vorfall aufmerksam. Sie forderten den Angreifer auf stehen zu bleiben und hielten ihn gemeinsam mit dem 53-Jährigen bis zum Eintreffen zwischenzeitlich alarmierter Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte fest. Der Taxifahrer erlitt durch die Attacke eine Verletzung an der Lippe.

Der Angreifer wurde festgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete die Durchführung einer Blutentnahme an.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die kriminalpolizeilichen Erstmaßnahmen. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgrund des Verdachts der räuberischen Erpressung aufgenommen.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt