NÜRNBERG. (100) Am Samstagnachmittag (21.01.2023) verschaffte sich ein Unbekannter unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer Seniorin in der Nürnberger Südstadt und entwendete Bargeld. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Ein Unbekannter verschaffte sich gegen 14:00 Uhr Zutritt zur Wohnung einer 88-jährigen Seniorin in der Brunhildstraße. Er erklärte er Bewohnerin, dass er beauftragt wäre die Rauchmelder in der Wohnung zu überprüfen. Die Seniorin ließ den Unbekannten in gutem Glauben in ihre Wohnung, um die vorgeschobenen Arbeiten auszuführen.

Nachdem der angebliche Handwerker wieder gegangen war, stellte die 88-Jährige den Diebstahl mehrerer Hundert Euro aus ihrer Wohnung fest und verständigte die Polizei.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Männlich, circa 30 Jahre alt, rund 180cm groß, schlanke Statur, südländisches/westasiatisches Erscheinungsbild, dunkle kurze Haare, trug eine dunkle Hose und eine blaue Jacke, Sprach deutsch mit ausländischem Akzent

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt