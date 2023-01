NÜRNBERG. (95) Am frühen Sonntagmorgen (22.01.2023) kam es im Verlauf einer Verkehrskontrolle in der Nürnberger Innenstadt zu Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte. Gegen einen 23-jährigen Mann wird nun wegen verschiedener Delikte ermittelt.



Gegen 05:00 Uhr unterzog eine Streifenbesatzung den 23-jährigen Fahrer eines VW Passats im Bereich des Rathenauplatzes einer Verkehrskontrolle. Ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von knapp 0,9 Promille.

Daraufhin sollte eine Blutentnahme zur Bestimmung des Alkoholgehalts in der Polizeidienststelle durchgeführt werden. Der 23-Jährige weigerte sich jedoch in den Dienstwagen einzusteigen und wehrte sich im weiteren Verlauf gegen die polizeilichen Maßnahmen, sodass zu dessen Durchsetzung unmittelbarer Zwang angewandt werden musste. In diesem Zusammenhang musste der Mann zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierdurch wurde der 23-Jährige sowie ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete im weiteren Verlauf die Durchführung einer Blutentnahme an. Der 23-jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetzes verantworten.



